Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Мерца о России удивило Запад - 16.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260216/merts-867514141.html
Заявление Мерца о России удивило Запад
Заявление Мерца о России удивило Запад - 16.02.2026, ПРАЙМ
Заявление Мерца о России удивило Запад
Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, где он заявил о поражении России, не соответствует действительности,... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T02:27+0300
2026-02-16T02:27+0300
политика
германия
фридрих мерц
украина
запад
сергей лавров
мид
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, где он заявил о поражении России, не соответствует действительности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом", — заявил он.С точки зрения Дизена, некоторые русофобские высказывания Мерца напрямую противоречат текущей ситуации как в мире, так и на линии фронта на Украине."Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России невиданные ранее потери и расходы. Новый язык Германии звучит так, будто она действительно вступила в войну с Россией. По его мнению, поражение России должно восстановить стабильность и порядок. &lt;…&gt; Это совершенно не совпадает с новыми реалиями — как в свете международного баланса сил, так и с фактическим развитием конфликта", — объяснил эксперт.Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля. Это мероприятие является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, однако представителей России не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что конференция утратила свое доверие. Причиной он назвал подход ее руководства, которое отказалось приглашать тех, кто высказывает альтернативные мнения.
https://1prime.ru/20260206/merts-867251841.html
германия
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, фридрих мерц, украина, запад, сергей лавров, мид, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД, РОССИЯ
02:27 16.02.2026
 
Заявление Мерца о России удивило Запад

Профессор Дизен: заявление Мерца о поражении России противоречит реальности

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, где он заявил о поражении России, не соответствует действительности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом", — заявил он.
С точки зрения Дизена, некоторые русофобские высказывания Мерца напрямую противоречат текущей ситуации как в мире, так и на линии фронта на Украине.
"Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России невиданные ранее потери и расходы. Новый язык Германии звучит так, будто она действительно вступила в войну с Россией. По его мнению, поражение России должно восстановить стабильность и порядок. <…> Это совершенно не совпадает с новыми реалиями — как в свете международного баланса сил, так и с фактическим развитием конфликта", — объяснил эксперт.
Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля. Это мероприятие является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, однако представителей России не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что конференция утратила свое доверие. Причиной он назвал подход ее руководства, которое отказалось приглашать тех, кто высказывает альтернативные мнения.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией
6 февраля, 15:50
 
ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих МерцУКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровМИДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала