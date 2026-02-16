https://1prime.ru/20260216/merts-867514141.html

Заявление Мерца о России удивило Запад

2026-02-16T02:27+0300

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, где он заявил о поражении России, не соответствует действительности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Мерц использовал самую агрессивную риторику, какую только можно услышать от немецкого канцлера. Он вновь заявил, что немецкая армия должна быть самой мощной в Европе и что война на Украине закончится лишь тогда, когда Россия будет истощена экономически и военным образом", — заявил он.С точки зрения Дизена, некоторые русофобские высказывания Мерца напрямую противоречат текущей ситуации как в мире, так и на линии фронта на Украине."Он также утверждал, что мы, то есть немцы и европейцы, нанесли России невиданные ранее потери и расходы. Новый язык Германии звучит так, будто она действительно вступила в войну с Россией. По его мнению, поражение России должно восстановить стабильность и порядок. <…> Это совершенно не совпадает с новыми реалиями — как в свете международного баланса сил, так и с фактическим развитием конфликта", — объяснил эксперт.Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля. Это мероприятие является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, однако представителей России не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что конференция утратила свое доверие. Причиной он назвал подход ее руководства, которое отказалось приглашать тех, кто высказывает альтернативные мнения.

германия, фридрих мерц, украина, запад, сергей лавров, мид, россия