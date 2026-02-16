https://1prime.ru/20260216/moskva-867512874.html
В Москве огласят заочный приговор бизнесмену Чичваркину
Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан иноагентом), сообщили РИА Новости в суде. | 16.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан иноагентом), сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора назначено на 16 февраля, 9.45", - сказал собеседник агентства.
В ходе прений сторон государственное обвинение запросило для Чичваркина наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, прокурор потребовал назначить ему дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет.
Следствие инкриминирует Чичваркину преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, в июле 2024 года, находясь за границей, он разместил в социальной сети пост, содержавший недостоверные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. В частности, на одном из заседаний уточнялось, что речь идет о фейках относительно удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Вторым эпизодом стало обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Как полагает следствие, Чичваркин, включенный в реестр иностранных агентов в 2022 году, опубликовал на видеохостинге ролик и текстовые комментарии без соответствующей маркировки, хотя ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.
Предприниматель был заочно арестован, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
