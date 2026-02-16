https://1prime.ru/20260216/oblast-867514664.html

В Омской области напомнили о правилах воинского учета

В Омской области напомнили о правилах воинского учета - 16.02.2026, ПРАЙМ

В Омской области напомнили о правилах воинского учета

Россияне, состоящие на воинском учете, должны извещать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, либо места жительства,... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T02:55+0300

2026-02-16T02:55+0300

2026-02-16T02:55+0300

общество

россия

экономика

омская область

рф

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867514664.jpg?1771199707

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Россияне, состоящие на воинском учете, должны извещать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, либо места жительства, сообщил РИА Новости зампрокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. "В целях обеспечения воинского учета состоящие на нем граждане обязаны сообщать в письменной или электронной форме в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, о новой должности и сведения о переезде на новое место, не подтвержденные регистрацией. А также необходимо извещать о выезде из России на срок более шести месяцев", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что делать это необходимо в течение двух недель со дня изменения данных. При этом за несообщение об их изменении гражданину грозит административный штраф до 5 тысяч рублей по части 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".

омская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, омская область, рф, ассоциация юристов россии