Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. О том, в каких случаях можно получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.Это право действует на всей территории РФ, независимо от места выдачи полиса”, - рассказал он.Для того, чтобы получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, необходимо убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.Такие клиники получают оплату от фонда ОМС за каждую услугу, которую оказывают пациенту, предъявившему соответствующий полис.“Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике.При этом если клиника работает в системе ОМС, отказ в приеме полиса и медицинской помощи будет незаконен", - заключил Александр Хаминский.
