Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС - 16.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260216/oms-867420558.html
Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС - 16.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
О том, в каких случаях можно получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T02:02+0300
2026-02-16T02:02+0300
общество
здоровье
бизнес
омс
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/53/827355301_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_6908f085e0b1584cce3e30652232f03e.jpg
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. О том, в каких случаях можно получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.Это право действует на всей территории РФ, независимо от места выдачи полиса”, - рассказал он.Для того, чтобы получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, необходимо убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.Такие клиники получают оплату от фонда ОМС за каждую услугу, которую оказывают пациенту, предъявившему соответствующий полис.“Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике.При этом если клиника работает в системе ОМС, отказ в приеме полиса и медицинской помощи будет незаконен", - заключил Александр Хаминский.
https://1prime.ru/20251006/matvienko-863208419.html
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/53/827355301_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_72ec531531add8a06eb14b2ffd872b23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, омс, москва, московская область
Общество , Здоровье, Бизнес, ОМС, МОСКВА, Московская область
02:02 16.02.2026
 
Россиянам объяснили, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

Юрист Хаминский: граждане вправе получить помощь в частных клиниках по ОМС

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. О том, в каких случаях можно получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Это право действует на всей территории РФ, независимо от места выдачи полиса”, - рассказал он.
Для того, чтобы получить медицинскую помощь в частной клинике по полису ОМС, необходимо убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих
6 октября 2025, 14:34
Такие клиники получают оплату от фонда ОМС за каждую услугу, которую оказывают пациенту, предъявившему соответствующий полис.
“Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике.
При этом если клиника работает в системе ОМС, отказ в приеме полиса и медицинской помощи будет незаконен", - заключил Александр Хаминский.
 
ОбществоЗдоровьеБизнесОМСМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала