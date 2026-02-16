https://1prime.ru/20260216/op-867514388.html

В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом

В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом - 16.02.2026, ПРАЙМ

В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом

Водители могут быть оштрафованы за выезд на разметку, скрытую снегом, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16

2026-02-16T02:30+0300

2026-02-16T02:30+0300

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Водители могут быть оштрафованы за выезд на разметку, скрытую снегом, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Камера видит линию даже тогда, когда снег полностью закрывает асфальт. Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий", - рассказал Машаров. Эксперт отметил, что камеры работают по координатам и цифровым картам, где уже заложено расположение линий, однако у водителей есть возможность обжаловать штраф в ситуации, когда их вина неоднозначна. "Часть 1 статьи 1.5 КоАП РФ указывает, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина", - добавил Машаров. Член ОП РФ подчеркнул, что при сомнениях в виновности водителя, привлекаемого к административной ответственности, решение должно быть в его пользу. "Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя, ситуация должна толковаться в пользу последнего", - заключил Машаров. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что с 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию последовательно выскакивают два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 миллиметров осадков.

