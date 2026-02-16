Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почему инфляционные ожидания всегда хуже реальности - 16.02.2026, ПРАЙМ
Почему инфляционные ожидания всегда хуже реальности
Почему инфляционные ожидания всегда хуже реальности - 16.02.2026, ПРАЙМ
Почему инфляционные ожидания всегда хуже реальности
Несмотря на замедление роста цен в экономике, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Их заякоривание необходимо, чтобы снизить риск... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T05:05+0300
2026-02-16T05:05+0300
мнения аналитиков
инфляционные ожидания
инфляция
банк россии
МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Несмотря на замедление роста цен в экономике, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Их заякоривание необходимо, чтобы снизить риск инфляционной спирали, и требует поддержания жестких денежно-кредитных условий. Поэтому Банк России сохраняет осторожный подход в смягчении монетарной политики.Один из ключевых индикаторов в принятии решений ЦБИнфляционные ожидания — это предположения потребителей, бизнеса и профессиональных участников рынка о том, как будет меняться уровень цен. Ожидания играют ключевую роль в экономических и финансовых решениях, поэтому могут оказывать влияние и на фактический уровень инфляции.Ожидания более быстрого роста цен могут подталкивать домохозяйства к увеличению покупок и, соответственно, сокращению сбережений либо требованиям повышения заработных плат. Увеличение потребления и зарплат в таком случае может напрямую усилить инфляцию.Если бизнес ожидает роста цен у конкурентов или увеличения своих издержек, это будет подталкивать его к повышению цен, ускорению реализации инвестпроектов, либо, наоборот — сворачиванию инвестиционных планов и сокращению занятости, если процентные ставки в экономике повышены.Поэтому центральные банки стремятся убедить потребителей, что инфляция будет находиться вблизи целевого уровня, возвращаясь к нему после возможных отклонений. Это смягчает воздействие инфляционных шоков и снижает риск развития инфляционной или дефляционной спирали.В российском опыте пока нет однозначного подтверждения влияния инфляционных ожиданий на спрос и инфляцию: как правило, рост сигнализирует о проблемах в экономике и пока не перерастал в скачок цен.Инфляция не движется так, как предполагают ожидания. В среднем с 2015 года инфляционные ожидания россиян на год вперед превышали фактическую годовую инфляцию на 4 п. п., а оценки наблюдаемой инфляции — на 7 п. п. Это отражает закономерность в том, что потребители оценивают инфляцию выше фактических значений.Субъективность ожиданийИнфляционным ожиданиям населения и предприятий свойственна высокая неопределенность и широкий разброс оценок, поскольку зачастую они искажены из-за неполной информации и поведенческих ошибок. Вдобавок ожидания зависят и от социально-демографических характеристик — пола, возраста, уровня образования, финансовой грамотности — и материального положения. Это объясняет их разнородность.Инфляционные ожидания населения и бизнеса оцениваются на основе опросов. При этом "ИнФОМ" не предлагает гражданам опции ответов с отсутствием изменения цен или с их снижением. А широкий разброс вариантов ответа о значении наблюдаемой/ожидаемой инфляции может способствовать завышению оценок, особенно в периоды высокой экономической неопределенности. Тем более большинство потребителей склонны указывать существенно округленные значения, чаще всего кратные 5, 10, 15, 20%. "Кучность" ответов связана с высокой неопределенностью и низким уровнем финансовой грамотности, что подталкивает респондента прибегать к психологическим "якорям".Оценить ценовые ожидания российского бизнеса позволяет мониторинг предприятий от Банка России. Ключевой показатель — ожидаемый средний темп прироста отпускных цен на ближайшие три месяца в годовом выражении. Он отражает уровень инфляции, заложенный в бизнес-планы.Ценовые ожидания бизнеса более волатильны, чем ожидания потребителей, в силу выраженной сезонности: индикатор, как правило, возрастает в конце года, когда компании пересматривают бюджеты и ценообразование на следующий год.Но если инфляционные ожидания потребителей и бизнеса неточны, в чем их значимость для ЦБ и почему они влияют на решения в монетарной политике?Во-первых, представления потребителей об инфляции ограниченно рациональны, основаны на субъективных компонентах и потому устойчиво разнородны, их управление через коммуникацию центрального банка затруднено.Поэтому в условиях повышенной инфляции коммуникация как инструмент денежно-кредитной политики становится менее эффективной, что требует ужесточения монетарных условий.Во-вторых, ожидания определяются и "инфляционным" наследием. История инфляционных шоков в период с 1973–2014 гг. показывает, что более "терпимая" к инфляции и непоследовательная монетарная политика подрывает доверие, дестабилизирует инфляционные ожидания, усиливает неопределенность для бизнеса и домохозяйств.В странах, где инфляция оставалась устойчиво выше докризисного уровня спустя пять лет после всплеска, инфляционные ожидания ощутимо возрастали. И, наоборот, в странах, которые успешно систематически возвращали инфляцию к докризисному уровню, инфляционные ожидания нормализовались в течение 3–5 лет.Но ожидания могут и "разъякориться". В среднем, на это потребуется 3–5 лет постоянных шоков, когда инфляция существенно превосходит таргет. А чтобы инфляционные ожидания вновь стали заякоренными, требуется в два раза больше времени устойчиво низкой инфляции, то есть 6–10 лет.В последние несколько лет, вопрос "заякоренности" инфляционных ожиданий — это один из аргументов ЦБ РФ при принятии решений по ставке. Но если учесть особенности и формирования, и методики оценки ожиданий в России, то задача их снижения до фактической инфляции является крайне трудно выполнимой.Так, сочетание теоретической и практической важности инфляционных ожиданий и их устойчиво высокие значения у российских потребителей и бизнеса предполагают, что ЦБ РФ следует придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, чем того могут требовать объективные обстоятельства.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Алина Попцова
Алина Попцова
Мнения аналитиков, инфляционные ожидания, инфляция, Банк России
Почему инфляционные ожидания всегда хуже реальности

Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Несмотря на замедление роста цен в экономике, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Их заякоривание необходимо, чтобы снизить риск инфляционной спирали, и требует поддержания жестких денежно-кредитных условий. Поэтому Банк России сохраняет осторожный подход в смягчении монетарной политики.
Один из ключевых индикаторов в принятии решений ЦБ
Инфляционные ожидания — это предположения потребителей, бизнеса и профессиональных участников рынка о том, как будет меняться уровень цен. Ожидания играют ключевую роль в экономических и финансовых решениях, поэтому могут оказывать влияние и на фактический уровень инфляции.
Ожидания более быстрого роста цен могут подталкивать домохозяйства к увеличению покупок и, соответственно, сокращению сбережений либо требованиям повышения заработных плат. Увеличение потребления и зарплат в таком случае может напрямую усилить инфляцию.
Если бизнес ожидает роста цен у конкурентов или увеличения своих издержек, это будет подталкивать его к повышению цен, ускорению реализации инвестпроектов, либо, наоборот — сворачиванию инвестиционных планов и сокращению занятости, если процентные ставки в экономике повышены.
Поэтому центральные банки стремятся убедить потребителей, что инфляция будет находиться вблизи целевого уровня, возвращаясь к нему после возможных отклонений. Это смягчает воздействие инфляционных шоков и снижает риск развития инфляционной или дефляционной спирали.
В российском опыте пока нет однозначного подтверждения влияния инфляционных ожиданий на спрос и инфляцию: как правило, рост сигнализирует о проблемах в экономике и пока не перерастал в скачок цен.
Инфляция не движется так, как предполагают ожидания. В среднем с 2015 года инфляционные ожидания россиян на год вперед превышали фактическую годовую инфляцию на 4 п. п., а оценки наблюдаемой инфляции — на 7 п. п. Это отражает закономерность в том, что потребители оценивают инфляцию выше фактических значений.
Субъективность ожиданий
Инфляционным ожиданиям населения и предприятий свойственна высокая неопределенность и широкий разброс оценок, поскольку зачастую они искажены из-за неполной информации и поведенческих ошибок. Вдобавок ожидания зависят и от социально-демографических характеристик — пола, возраста, уровня образования, финансовой грамотности — и материального положения. Это объясняет их разнородность.
Инфляционные ожидания населения и бизнеса оцениваются на основе опросов. При этом "ИнФОМ" не предлагает гражданам опции ответов с отсутствием изменения цен или с их снижением. А широкий разброс вариантов ответа о значении наблюдаемой/ожидаемой инфляции может способствовать завышению оценок, особенно в периоды высокой экономической неопределенности. Тем более большинство потребителей склонны указывать существенно округленные значения, чаще всего кратные 5, 10, 15, 20%. "Кучность" ответов связана с высокой неопределенностью и низким уровнем финансовой грамотности, что подталкивает респондента прибегать к психологическим "якорям".
Оценить ценовые ожидания российского бизнеса позволяет мониторинг предприятий от Банка России. Ключевой показатель — ожидаемый средний темп прироста отпускных цен на ближайшие три месяца в годовом выражении. Он отражает уровень инфляции, заложенный в бизнес-планы.
Ценовые ожидания бизнеса более волатильны, чем ожидания потребителей, в силу выраженной сезонности: индикатор, как правило, возрастает в конце года, когда компании пересматривают бюджеты и ценообразование на следующий год.
Но если инфляционные ожидания потребителей и бизнеса неточны, в чем их значимость для ЦБ и почему они влияют на решения в монетарной политике?
Во-первых, представления потребителей об инфляции ограниченно рациональны, основаны на субъективных компонентах и потому устойчиво разнородны, их управление через коммуникацию центрального банка затруднено.
Поэтому в условиях повышенной инфляции коммуникация как инструмент денежно-кредитной политики становится менее эффективной, что требует ужесточения монетарных условий.
Во-вторых, ожидания определяются и "инфляционным" наследием. История инфляционных шоков в период с 1973–2014 гг. показывает, что более "терпимая" к инфляции и непоследовательная монетарная политика подрывает доверие, дестабилизирует инфляционные ожидания, усиливает неопределенность для бизнеса и домохозяйств.
В странах, где инфляция оставалась устойчиво выше докризисного уровня спустя пять лет после всплеска, инфляционные ожидания ощутимо возрастали. И, наоборот, в странах, которые успешно систематически возвращали инфляцию к докризисному уровню, инфляционные ожидания нормализовались в течение 3–5 лет.
Но ожидания могут и "разъякориться". В среднем, на это потребуется 3–5 лет постоянных шоков, когда инфляция существенно превосходит таргет. А чтобы инфляционные ожидания вновь стали заякоренными, требуется в два раза больше времени устойчиво низкой инфляции, то есть 6–10 лет.
В последние несколько лет, вопрос "заякоренности" инфляционных ожиданий — это один из аргументов ЦБ РФ при принятии решений по ставке. Но если учесть особенности и формирования, и методики оценки ожиданий в России, то задача их снижения до фактической инфляции является крайне трудно выполнимой.
Так, сочетание теоретической и практической важности инфляционных ожиданий и их устойчиво высокие значения у российских потребителей и бизнеса предполагают, что ЦБ РФ следует придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, чем того могут требовать объективные обстоятельства.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковинфляционные ожиданияинфляцияБанк России
 
 
