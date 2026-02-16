https://1prime.ru/20260216/proizvoditeli-867513288.html

Названы основные производители картофеля в мире

2026-02-16T01:18+0300

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Каждая двадцатая тонна картошки, произведенной в мире в 2024 году, была российской, при этом среди основных мировых производителей РФ расположилась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Суммарный мировой объем производства картофеля в мире по итогам 2024 года (более свежие данные пока не опубликованы) достиг 390,4 миллиона тонн. Лидером по производству стал Китай, вырастивший 94,8 миллиона тонн картофеля, или 24% мировых объемов. Следом расположились Индия с 57,1 миллиона тонн (15%), Украина - 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США - 19,1 миллиона тонн (4,9%). Россия замкнула пятерку, произведя за год 18,4 миллиона тонн картофеля или 4,7% от мировых объемов. Белоруссия же расположилась на 23-м месте: ее производство за год достигло 3,1 миллиона тонн (0,8%). В то же время крупнейшими экспортерами картошки по итогам года стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).

