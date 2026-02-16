https://1prime.ru/20260216/rossija-867514281.html
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров - 16.02.2026, ПРАЙМ
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования,... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T02:27+0300
2026-02-16T02:27+0300
2026-02-16T02:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
рф
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867514281.jpg?1771198073
ТОКИО, 16 фев - ПРАЙМ. Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования, подготовленного японской кадровой компанией Human Resocia.
Согласно исследованию, доходы российских специалистов в сфере разработки ПО за 2025 год увеличились на 18,2%. По этому показателю РФ уступила только Панаме (рост на 39,6%) и Румынии (29,6%).
Авторы связывают ускоренный рост зарплат в этих странах с перераспределением офшорных IT-заказов и развитием центров разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
В целом более чем в 70% стран мира зарплаты IT-инженеров выросли, что свидетельствует о сохраняющемся глобальном восходящем тренде. При этом в развитых экономиках динамика была заметно скромнее: в США рост составил 2,8%, во Франции - 3,7%, в Германии - 4,9%, в Великобритании - 5,2%, в Италии - 6,3%.
В Японии доходы IT-инженеров в долларовом выражении увеличились на 5,3% за год. При этом Япония заняла лишь 31 место среди 70 стран и оказалась последней в G7 по уровню зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар. Так, средний годовой доход составил 29,8 тысячи долларов, что примерно в три раза ниже показателя США.
Исследование носит кабинетный характер и основано на агрегированных данных, статистике МВФ и национальных ведомств. Анализ охватил 70 стран.
сша
япония
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, япония, рф, мвф
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, РФ, МВФ
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров
Human Resocia: Россия заняла третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров
ТОКИО, 16 фев - ПРАЙМ. Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования, подготовленного японской кадровой компанией Human Resocia.
Согласно исследованию, доходы российских специалистов в сфере разработки ПО за 2025 год увеличились на 18,2%. По этому показателю РФ уступила только Панаме (рост на 39,6%) и Румынии (29,6%).
Авторы связывают ускоренный рост зарплат в этих странах с перераспределением офшорных IT-заказов и развитием центров разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
В целом более чем в 70% стран мира зарплаты IT-инженеров выросли, что свидетельствует о сохраняющемся глобальном восходящем тренде. При этом в развитых экономиках динамика была заметно скромнее: в США рост составил 2,8%, во Франции - 3,7%, в Германии - 4,9%, в Великобритании - 5,2%, в Италии - 6,3%.
В Японии доходы IT-инженеров в долларовом выражении увеличились на 5,3% за год. При этом Япония заняла лишь 31 место среди 70 стран и оказалась последней в G7 по уровню зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар. Так, средний годовой доход составил 29,8 тысячи долларов, что примерно в три раза ниже показателя США.
Исследование носит кабинетный характер и основано на агрегированных данных, статистике МВФ и национальных ведомств. Анализ охватил 70 стран.