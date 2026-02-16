https://1prime.ru/20260216/rossija-867514281.html

Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров

2026-02-16T02:27+0300

ТОКИО, 16 фев - ПРАЙМ. Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования, подготовленного японской кадровой компанией Human Resocia. Согласно исследованию, доходы российских специалистов в сфере разработки ПО за 2025 год увеличились на 18,2%. По этому показателю РФ уступила только Панаме (рост на 39,6%) и Румынии (29,6%). Авторы связывают ускоренный рост зарплат в этих странах с перераспределением офшорных IT-заказов и развитием центров разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта. В целом более чем в 70% стран мира зарплаты IT-инженеров выросли, что свидетельствует о сохраняющемся глобальном восходящем тренде. При этом в развитых экономиках динамика была заметно скромнее: в США рост составил 2,8%, во Франции - 3,7%, в Германии - 4,9%, в Великобритании - 5,2%, в Италии - 6,3%. В Японии доходы IT-инженеров в долларовом выражении увеличились на 5,3% за год. При этом Япония заняла лишь 31 место среди 70 стран и оказалась последней в G7 по уровню зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар. Так, средний годовой доход составил 29,8 тысячи долларов, что примерно в три раза ниже показателя США. Исследование носит кабинетный характер и основано на агрегированных данных, статистике МВФ и национальных ведомств. Анализ охватил 70 стран.

