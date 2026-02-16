https://1prime.ru/20260216/rossija-867515115.html

Эксперты рассказали, почему в России сократилось число магазинов одежды

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Количество магазинов одежды в России за последние четыре года сократилось на 11%, однако причина не только в маркетплейсах, но и в глубокой перестройке модели ритейла, рассказали РИА Недвижимость эксперты. По данным сервиса "Контур.Фокус", в России на начало февраля 2026 года работает 114,5 тысячи магазинов одежды, что на 4,7% меньше, чем год назад, и на 11%, меньше, чем в 2022 году. "Отрасль начала показывать отрицательную динамику, начиная с 2022 года, при этом пик пришелся на 2022 год. В последующие годы падение продолжилось хотя и менее резкими темпами. Всего за четыре года отрасль сократилась на 14,501 тысячи компаний: с 129,027 тысячи участников до 114,526 тысячи", – сообщила аналитик "Контур.Фокуса" Вероника Скороходова. По ее словам, тренд на уменьшение числа точек также подтверждает динамика регистраций и ликвидаций. Например, в 2025 году в России открылись 14,7 тысячи магазинов одежды, что на 12% меньше, чем в 2022 году. При этом число закрытий в течение четырех лет превышало число открытий. "Падение количества продавцов одежды можно в первую очередь объяснить растущей конкуренцией с маркетплейсами. На традиционном рынке выживают сильнейшие игроки: те, кто смог адаптировать к перетоку клиентов в онлайн, смог оптимизировать издержки и удержать лояльность покупателей", – сказала Скороходова. В то же время партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина отметила, что причина шире. "Онлайн стал основной транзакционной витриной фешен-категории, а офлайн все чаще выполняет функцию брендинга и сервиса. То есть магазин сейчас все реже выступает финальной точкой продажи и больше становится местом знакомства с брендом, примерки и формирования лояльности, тогда как сама покупка все чаще происходит онлайн. Мы наблюдаем не спад рынка одежды, а глубокую перестройку его ритейл-архитектуры", – объяснила она. Кроме того, по ее словам, меняется модель офлайн-магазинов. Они становятся компактнее, но технологичнее, при этом слабые локации и второстепенные точки закрываются. Еще один фактор – трансформация торговых центров, где часть площадей уходит в развлечения, сервисы и гастрономию, что автоматически сокращает долю классического фешен-ритейла, добавила Яруллина. Сокращение количества магазинов одежды наблюдается в большинстве городов-миллионников России. По данным геосервиса "2ГИС", падение за четыре года составляет в среднем 4%. Самое большое сокращение зафиксировали в Нижнем Новгороде – почти на 18%. Следом идут Новосибирск (–16%), Омск (–14%), Волгоград (–11,5%) и Санкт-Петербург (–11%). По мнению Яруллиной, в этих городах одновременно сработали несколько факторов: вытеснение офлайн-магазинов маркетплейсами, оптимизация регионального присутствия торговых сетей и реконцепция торговых центров. Однако в Москве и Краснодаре аналитики "2ГИС" заметили рост числа магазинов одежды. За четыре года их количество увеличилось примерно на 9 и 8% соответственно. "Москва сегодня главный центр трансформации фешен-рынка. После 2022 года именно здесь сосредоточилась экспансия российских брендов, запуск новых концепций и тестирование форматов с меньшей площадью, но более высокой эффективностью. Мы видим рост числа магазинов, но многие из них – это новые форматы меньшего размера, а не классические большие точки", – рассказала Яруллина. В Краснодаре же, по ее мнению, спрос на офлайн-розницу объясняется ростом населения и высокой потребительской активностью. Она считает, что тенденция на сокращение рынка в России в целом продолжится, и в ближайшие пять лет при текущем темпе число магазинов одежды может сократиться еще на 12-16%. "Базовый сценарий - минус 12-16%. Рынок перейдет к модели "меньше точек - выше оборот на квадратный метр". Негативный сценарий до минус 20% возможен при усилении промо-давления, росте издержек и дальнейшей цифровизации продаж. Позитивный – минус 5-8%, если офлайн окончательно закрепится как инструмент бренда, и часть игроков начнет активно инвестировать в флагманские форматы и стрит-ритейл", – отметила Яруллина.

