Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций - 16.02.2026, ПРАЙМ
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T01:39+0300
2026-02-16T01:39+0300
2026-02-16T01:48+0300
бизнес
россия
словакия
рф
ес
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство, заявила пресс-секретарь министерства транспорта страны Петра Полячикова. По ее словам, после отмены ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков. "Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций... Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в России - ред.) авиаперевозчиками или воздушными судами", - сказала Полячикова газете "Известия". Пресс-секретарь добавила, что Словакия рассмотрит вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС. В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
словакия
рф
бизнес, россия, словакия, рф, ес
Бизнес, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, ЕС
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией в случае снятия санкций
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство, заявила пресс-секретарь министерства транспорта страны Петра Полячикова.
По ее словам, после отмены ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
"Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций... Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в России - ред.) авиаперевозчиками или воздушными судами", - сказала Полячикова газете "Известия".
Пресс-секретарь добавила, что Словакия рассмотрит вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС.
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.