В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях

СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Снижения цен в турецких отелях на данный момент не ожидается, в том числе на фоне ситуации с Кубой, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. При этом Санджар отметил, что туроператоры не ожидают значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу. "Цена на отдых в гостиницах Турции в целом определяется рядом факторов, таких как период раннего бронирования, степень заполненности, курс валют и операционные расходы на содержание гостиницы. На данный момент ожидать скидок на отдых только из-за приостановки продажи туров на Кубу не стоит. Наоборот, цены могут сохраниться на нынешнем уровне или даже вырасти в случае, если спрос будет расти", - заявил Санджар.

