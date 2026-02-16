Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях - 16.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260216/snizhenie-867514884.html
В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях
В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях - 16.02.2026, ПРАЙМ
В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях
Снижения цен в турецких отелях на данный момент не ожидается, в том числе на фоне ситуации с Кубой, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T03:01+0300
2026-02-16T03:01+0300
туризм
бизнес
россия
куба
турция
pegas touristik
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867514884.jpg?1771200070
СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Снижения цен в турецких отелях на данный момент не ожидается, в том числе на фоне ситуации с Кубой, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда. При этом Санджар отметил, что туроператоры не ожидают значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу. "Цена на отдых в гостиницах Турции в целом определяется рядом факторов, таких как период раннего бронирования, степень заполненности, курс валют и операционные расходы на содержание гостиницы. На данный момент ожидать скидок на отдых только из-за приостановки продажи туров на Кубу не стоит. Наоборот, цены могут сохраниться на нынешнем уровне или даже вырасти в случае, если спрос будет расти", - заявил Санджар.
куба
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, куба, турция, pegas touristik, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, ТУРЦИЯ, Pegas Touristik, СНГ
03:01 16.02.2026
 
В Pegas Touristik не ожидают снижения цен в турецких отелях

Туроператор Pegas Touristik: снижения цен в турецких отелях не ожидается

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 16 фев – ПРАЙМ. Снижения цен в турецких отелях на данный момент не ожидается, в том числе на фоне ситуации с Кубой, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
При этом Санджар отметил, что туроператоры не ожидают значительного роста бронирований в Турцию на фоне прекращения поездок на Кубу.
"Цена на отдых в гостиницах Турции в целом определяется рядом факторов, таких как период раннего бронирования, степень заполненности, курс валют и операционные расходы на содержание гостиницы. На данный момент ожидать скидок на отдых только из-за приостановки продажи туров на Кубу не стоит. Наоборот, цены могут сохраниться на нынешнем уровне или даже вырасти в случае, если спрос будет расти", - заявил Санджар.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАТУРЦИЯPegas TouristikСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала