"Совет мира" объявит о выделении $5 млрд на восстановление Газы

2026-02-16T00:00+0300

ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время заседания "Совета мира", которое состоится в Вашингтоне 19 февраля, будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы. "Мы объявим, что государства-участники пообещали более 5 миллиардов долларов на гуманитарные нужды и восстановление Газы", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2026

