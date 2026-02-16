Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114 - 16.02.2026, ПРАЙМ
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114 - 16.02.2026, ПРАЙМ
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов... | 16.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства. "Также АК "Аврора", Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ "Востокгосплан" поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам", - говорится в сообщении. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
бизнес, россия, рф, франция, канада, юрий трутнев, росавиация, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, Юрий Трутнев, Росавиация, Минвостокразвития
05:16 16.02.2026 (обновлено: 06:24 16.02.2026)
 
Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114

Трутнев поручил проанализировать экономику перевозок с учетом замены Ил-114

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства.
"Также АК "Аврора", Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ "Востокгосплан" поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам", - говорится в сообщении.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФФРАНЦИЯКАНАДАЮрий ТрутневРосавиацияМинвостокразвития
 
 
