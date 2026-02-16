https://1prime.ru/20260216/trutnev-867516421.html

Трутнев поручил снизить себестоимость Ил-114-300

Трутнев поручил снизить себестоимость Ил-114-300 - 16.02.2026

Трутнев поручил снизить себестоимость Ил-114-300

Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости... | 16.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости Ил-114-300 и снизить её при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Трутнев провел совещание на тему перспектив и производства и эксплуатации Ил-114-300. "По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по её снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности", - сообщает пресс-служба аппарата полпредства. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

