Трутнев поручил снизить себестоимость Ил-114-300
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать факторы формирования себестоимости Ил-114-300 и снизить её при сохранении требуемых показателей качества и безопасности.
Трутнев провел совещание на тему перспектив и производства и эксплуатации Ил-114-300.
"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по её снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности", - сообщает пресс-служба аппарата полпредства.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
