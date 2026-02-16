https://1prime.ru/20260216/tsar-867514591.html
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию
16.02.2026
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике", - сказала он.
Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива.
Россия ранее направила Центральноафриканской Республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн российской пшеницы.
