ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию - 16.02.2026
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию
2026-02-16T02:49+0300
2026-02-16T02:49+0300
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза. "Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике", - сказала он. Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива. Россия ранее направила Центральноафриканской Республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн российской пшеницы.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ЦАР, МОСКВА
02:49 16.02.2026
 
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао в Россию

ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике", - сказала он.
Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива.
Россия ранее направила Центральноафриканской Республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн российской пшеницы.
 
Заголовок открываемого материала