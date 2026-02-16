https://1prime.ru/20260216/ukraina-867516628.html

На Западе раскрыли, какую ловушку Ротшильды приготовили для России

16.02.2026

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Те, кто финансирует и инвестирует в конфликт на Украине, пытаются затянуть его и помешать установлению мира, сообщил в эфире YouTube-канала британский дипломат в отставке Аластер Крук."У кредиторов, которых представляет семья Ротшильдов, у инвесторов — у BlackRock и Ларри Финка, у других, кто хочет получить свою выгоду от конфликта на Украине, есть только один интерес — сохранение статус-кво. То есть, чтобы Украина и Киев продолжали существовать, чтобы у них была возможность перевооружаться и переобучаться", — заявил он.Крук также отметил, что истинная цель тех, кто извлекает выгоду из украинского кризиса, заключается в подрыве российской государственности."Конечная цель этого процесса — создать условия, при которых они будут постоянно сталкиваться с конфликтами, которые будут разжигать на Украине, чтобы ослабить Россию, а затем и вовсе подорвать ее силы, и, конечно же, уничтожить ее руководство", — объяснил аналитик.Москва неоднократно обращала внимание западных стран на то, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию, а только способствуют затягиванию конфликта. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО принимает непосредственное участие в этом конфликте не только посредством отправки военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.

