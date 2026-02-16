https://1prime.ru/20260216/vostok-867516351.html
Трутнев: на Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить", - сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
