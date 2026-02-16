https://1prime.ru/20260216/vostok-867516351.html

Трутнев: на Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300

Трутнев: на Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300 - 16.02.2026, ПРАЙМ

Трутнев: на Дальнем Востоке нужно около 20 бортов Ил-114-300

Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер –... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T05:16+0300

2026-02-16T05:16+0300

2026-02-16T05:16+0300

бизнес

россия

экономика

дальний восток

рф

франция

юрий трутнев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867516351.jpg?1771208219

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24/26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить", - сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

дальний восток

рф

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, рф, франция, юрий трутнев