ВВП России по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов

ВВП России по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов

2026-02-16T00:48+0300

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский ВВП по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов в номинальном выражении - этого оказалось достаточно, чтобы обогнать итальянскую экономику, следует из расчетов РИА Новости. Так, экономика России по итогам прошлого года, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет 2,556 триллиона. В то же время предварительная оценка итальянской экономики, согласно расчетам аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова для агентства, составила 2,255 триллиона евро. В долларовом выражении это 2,550 триллиона. Таким образом, по итогам прошлого года российская экономика обогнала итальянскую в номинальном выражении.

