ВВП России по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов
2026-02-16T00:48+0300
экономика
россия
финансы
росстат
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский ВВП по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов в номинальном выражении - этого оказалось достаточно, чтобы обогнать итальянскую экономику, следует из расчетов РИА Новости.
Так, экономика России по итогам прошлого года, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет 2,556 триллиона.
В то же время предварительная оценка итальянской экономики, согласно расчетам аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова для агентства, составила 2,255 триллиона евро. В долларовом выражении это 2,550 триллиона.
Таким образом, по итогам прошлого года российская экономика обогнала итальянскую в номинальном выражении.
