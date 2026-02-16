Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП России по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов - 16.02.2026, ПРАЙМ
ВВП России по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов
экономика
россия
финансы
росстат
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский ВВП по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов в номинальном выражении - этого оказалось достаточно, чтобы обогнать итальянскую экономику, следует из расчетов РИА Новости. Так, экономика России по итогам прошлого года, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет 2,556 триллиона. В то же время предварительная оценка итальянской экономики, согласно расчетам аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова для агентства, составила 2,255 триллиона евро. В долларовом выражении это 2,550 триллиона. Таким образом, по итогам прошлого года российская экономика обогнала итальянскую в номинальном выражении.
россия, финансы, росстат, "бкс мир инвестиций"
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Росстат, "БКС Мир инвестиций"
00:48 16.02.2026
 
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский ВВП по итогам 2025 года достиг 2,55 триллиона долларов в номинальном выражении - этого оказалось достаточно, чтобы обогнать итальянскую экономику, следует из расчетов РИА Новости.
Так, экономика России по итогам прошлого года, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет 2,556 триллиона.
В то же время предварительная оценка итальянской экономики, согласно расчетам аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова для агентства, составила 2,255 триллиона евро. В долларовом выражении это 2,550 триллиона.
Таким образом, по итогам прошлого года российская экономика обогнала итальянскую в номинальном выражении.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
