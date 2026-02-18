https://1prime.ru/20260218/braziliya-867625284.html
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
2026-02-18T21:45+0300
2026-02-18T21:45+0300
2026-02-18T22:16+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией не осуществляется почти 15 лет. В то же время стороны периодически возвращаются к этому вопросу. Последний раз Минэкономразвития сообщало в феврале, что Россия и Бразилия в рамках визита российской делегации в Бразилию обсудят запуск прямых рейсов. "Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.
