Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией

Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - 18.02.2026

Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией

Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей...

2026-02-18T21:45+0300

2026-02-18T21:45+0300

2026-02-18T22:16+0300

бизнес

россия

бразилия

рф

в мире

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией не осуществляется почти 15 лет. В то же время стороны периодически возвращаются к этому вопросу. Последний раз Минэкономразвития сообщало в феврале, что Россия и Бразилия в рамках визита российской делегации в Бразилию обсудят запуск прямых рейсов. "Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.

бразилия

рф

2026

Новости

