Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/braziliya-867625284.html
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - 18.02.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T21:45+0300
2026-02-18T22:16+0300
бизнес
россия
бразилия
рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией не осуществляется почти 15 лет. В то же время стороны периодически возвращаются к этому вопросу. Последний раз Минэкономразвития сообщало в феврале, что Россия и Бразилия в рамках визита российской делегации в Бразилию обсудят запуск прямых рейсов. "Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.
https://1prime.ru/20260207/braziliya-867270342.html
бразилия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, рф, в мире
Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, В мире
21:45 18.02.2026 (обновлено: 22:16 18.02.2026)
 
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией

Никитин: авиасообщение с Бразилией запустят, когда Рио-де-Жанейро будет готов

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Флаг Бразилии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией не осуществляется почти 15 лет. В то же время стороны периодически возвращаются к этому вопросу. Последний раз Минэкономразвития сообщало в феврале, что Россия и Бразилия в рамках визита российской делегации в Бразилию обсудят запуск прямых рейсов.
"Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу
7 февраля, 11:09
 
БизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯРФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала