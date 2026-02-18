https://1prime.ru/20260218/britaniya-867623999.html

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В Великобритании обеспокоены заявлением МИД России об ответных мерах в связи с ростом оборонных расходов Лондона, следует из материала Daily Express."Россия выступила с пугающим предупреждением <…> в адрес Великобритании и (премьер-министра — прим. ред.) Кира Стармера в связи с его решением увеличить расходы на оборону", — говорится в материале.В материале подчеркивается, что в британском оборонном бюджете возникли финансовые трудности на сумму 28 миллиардов фунтов стерлингов, в связи с чем Кайр Стармер призвал страны НАТО увеличить и ускорить военные расходы. Во время брифинга в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что Москва разрабатывает контрмеры в ответ на наращивание Британией своих оборонных расходов, и подчеркнула, что инициатива Стармера в этой области находится под пристальным вниманием российских ведомств. В понедельник начальники генеральных штабов Великобритании и Германии, Ричард Найтон и Карстен Бройер, в своей совместной статье для газеты Guardian призвали к усилению милитаризации гражданского общества, используя в качестве предлога предполагаемую угрозу со стороны России. Они утверждают, что Европа сталкивается с новыми вызовами, требующими значительных изменений в вопросах обороны и безопасности. В последние годы Россия указывает на беспрецедентный уровень активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военных сил НАТО в Европе, при этом в Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять потенциальную опасность для её интересов.

