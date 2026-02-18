Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет - 18.02.2026
В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет
В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет - 18.02.2026, ПРАЙМ
В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет
Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T18:46+0300
2026-02-18T18:46+0300
россия
москва
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным на Челябинской улице в районе дома 2, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что от полученных травм пешеход скончался. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Как отмечается в официальном канале столичной прокуратуры на платформе Max, прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
москва
1920
1920
true
россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
18:46 18.02.2026
 
В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет

В Москве водитель BMW сбил переходившего дорогу на красный свет пешехода

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным на Челябинской улице в районе дома 2, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что от полученных травм пешеход скончался.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как отмечается в официальном канале столичной прокуратуры на платформе Max, прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
7 февраля, 19:12
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
