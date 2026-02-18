https://1prime.ru/20260218/dtp-867621373.html

В Москве водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет

россия

москва

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным на Челябинской улице в районе дома 2, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что от полученных травм пешеход скончался. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Как отмечается в официальном канале столичной прокуратуры на платформе Max, прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

москва

