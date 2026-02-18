Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности - 18.02.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности
2026-02-18T18:26+0300
2026-02-18T18:26+0300
рынок
торги
сша
иран
comex
мировая экономика
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут на 2% на фоне геополитической неопределенности между США и Ираном и в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 103,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11% - до 5 009,59 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,29% - до 77,430 доллара за унцию. Позднее в среду будет опубликован протокол последнего, январского заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Решения ФРС отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют. Рынки надеются увидеть в протоколе подсказки по дальнейшей политике ФРС, но некоторые аналитики считают, что протокол не даст ясности. "С момента последнего заседания ФРС США ситуация изменилась, и тогда политики были более осторожны. Сейчас рынки видят другую картину, поэтому я не думаю, что протокол многое прояснит", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Marex Эдвард Мейр (Edward Meir). Аналитик также отметил продолжающуюся геополитическую неопределенность вокруг США и Ирана как фактор, влияющий на цены драгоценных металлов. "Существует некоторая нервозность в связи с геополитической напряженностью как с Ираном, так и с США… Большую часть февраля мы находились в очень узком торговом диапазоне. На данном этапе нельзя сказать, что есть четкое направление движения", - сказал Мейр.
рынок, торги, сша, иран, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, США, ИРАН, Comex, Мировая экономика
18:26 18.02.2026
 
Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности

Золото дорожает на 2% на фоне геополитической неопределенности

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут на 2% на фоне геополитической неопределенности между США и Ираном и в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 103,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11% - до 5 009,59 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,29% - до 77,430 доллара за унцию.
Позднее в среду будет опубликован протокол последнего, январского заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых.
Решения ФРС отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют. Рынки надеются увидеть в протоколе подсказки по дальнейшей политике ФРС, но некоторые аналитики считают, что протокол не даст ясности.
"С момента последнего заседания ФРС США ситуация изменилась, и тогда политики были более осторожны. Сейчас рынки видят другую картину, поэтому я не думаю, что протокол многое прояснит", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Marex Эдвард Мейр (Edward Meir).
Аналитик также отметил продолжающуюся геополитическую неопределенность вокруг США и Ирана как фактор, влияющий на цены драгоценных металлов.
"Существует некоторая нервозность в связи с геополитической напряженностью как с Ираном, так и с США… Большую часть февраля мы находились в очень узком торговом диапазоне. На данном этапе нельзя сказать, что есть четкое направление движения", - сказал Мейр.
