Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности

Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности

2026-02-18T18:26+0300

2026-02-18T18:26+0300

2026-02-18T18:26+0300

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото растут на 2% на фоне геополитической неопределенности между США и Ираном и в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 103,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11% - до 5 009,59 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,29% - до 77,430 доллара за унцию. Позднее в среду будет опубликован протокол последнего, январского заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Решения ФРС отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других валют. Рынки надеются увидеть в протоколе подсказки по дальнейшей политике ФРС, но некоторые аналитики считают, что протокол не даст ясности. "С момента последнего заседания ФРС США ситуация изменилась, и тогда политики были более осторожны. Сейчас рынки видят другую картину, поэтому я не думаю, что протокол многое прояснит", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Marex Эдвард Мейр (Edward Meir). Аналитик также отметил продолжающуюся геополитическую неопределенность вокруг США и Ирана как фактор, влияющий на цены драгоценных металлов. "Существует некоторая нервозность в связи с геополитической напряженностью как с Ираном, так и с США… Большую часть февраля мы находились в очень узком торговом диапазоне. На данном этапе нельзя сказать, что есть четкое направление движения", - сказал Мейр.

2026

