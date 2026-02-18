https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620984.html

Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 327,5 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 327,5 миллиарда рублей - 18.02.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 327,5 миллиарда рублей

Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 327,5 миллиарда рублей по номиналу,... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T18:37+0300

2026-02-18T18:37+0300

2026-02-18T18:37+0300

финансы

рынок

россия

минфин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 327,5 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 255,197 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 289,093 миллиарда. Цена отсечения составила 92,368% от номинала, средневзвешенная цена - 92,5204% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,75% годовых, средневзвешенная доходность - 14,73% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 72,276 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 118,274 миллиарда. Цена отсечения составила 88,401% от номинала, средневзвешенная цена - 88,4338% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,75% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,75% годовых. "Первый аукцион после заседания Банка России по ключевой ставке прошел с рекордным спросом на долгосрочные выпуски. Драйвером стало решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 базиных пунктов - до 15,5% годовых, одновременно с обновлением среднесрочного прогноза под несколько более позитивный сценарий", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. "В прогнозе была снижена верхняя граница диапазона средней ключевой ставки на 2026 год, что говорит о большем потенциале для снижения ставки в этом году. В сочетании с мягкой риторикой, озвученной на конференции по итогам заседания, это спровоцировало резкую переоценку рынком траектории снижения ключевой ставки под более позитивный сценарий. Данная динамика также привела к снижению ставки в процентных свопах, росту котировок облигаций и повышенному интересу инвесторов к аукционам Минфина", - добавил он. На первом аукционе по размещению самого долгосрочного выпуска 26254 был зафиксирован максимальный за всю историю объем размещения на одном аукционе для выпусков ОФЗ-ПД, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его словам, при этом Минфин предоставил инвесторам премию по отсечению на уровне 2 базисных пунктов, по средневзвешенной доходности аукцион прошел без премии к вторичному рынку. Это стало возможным благодаря крупным заявкам, количество которых составило 69 с долей около 65% от общего объема размещения. Второй аукцион по размещению выпуска 26245 прошел при меньшем спросе, при этом Минфин ограничил премию инвесторам на уровне 3 базисных пунктов, говорит эксперт. Минфин по итогам шести прошедших в январе-феврале аукционных дней разместил гособлигации на 756 миллиардов рублей, обеспечив на 63% выполнение квартального плана размещения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 1,2 триллиона рублей, оценил Ермак.

https://1prime.ru/20260213/tsb-867449535.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, россия, минфин, банк россия