Курс юаня на Мосбирже вырос
Рубль по итогам торгов среды заметно снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды заметно снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек и составил 11,11 рубля.
