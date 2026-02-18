Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867623479.html
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто - 18.02.2026, ПРАЙМ
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто
Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T19:55+0300
2026-02-18T19:55+0300
газ
венгрия
украина
киев
петер сийярто
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 18 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. "В результате мер, принятых правительством, поставки топлива и энергоносителей в Венгрию остаются стабильными, и ни поставки топлива, ни энергоснабжение не оказались под угрозой, несмотря на политический шантаж со стороны Украины. У нас достаточно запасов более чем на три месяца, и процесс принятия решений об использовании части из них уже начался", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20260218/vengriya--867616919.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, украина, киев, петер сийярто, мировая экономика
Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Мировая экономика
19:55 18.02.2026
 
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто

Сийярто: энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой из-за шантажа Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 18 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"В результате мер, принятых правительством, поставки топлива и энергоносителей в Венгрию остаются стабильными, и ни поставки топлива, ни энергоснабжение не оказались под угрозой, несмотря на политический шантаж со стороны Украины. У нас достаточно запасов более чем на три месяца, и процесс принятия решений об использовании части из них уже начался", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Венгрия остановила поставки дизеля на Украину
Вчера, 16:26
 
ГазВЕНГРИЯУКРАИНАКиевПетер СийяртоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала