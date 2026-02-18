https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867623479.html
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто - 18.02.2026, ПРАЙМ
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто
Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T19:55+0300
2026-02-18T19:55+0300
2026-02-18T19:55+0300
газ
венгрия
украина
киев
петер сийярто
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 18 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Венгрии из-за шантажа Украины не оказалось под угрозой, запасов нефти хватит на более чем три месяца, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в среду Сийярто заявил, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. "В результате мер, принятых правительством, поставки топлива и энергоносителей в Венгрию остаются стабильными, и ни поставки топлива, ни энергоснабжение не оказались под угрозой, несмотря на политический шантаж со стороны Украины. У нас достаточно запасов более чем на три месяца, и процесс принятия решений об использовании части из них уже начался", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20260218/vengriya--867616919.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, украина, киев, петер сийярто, мировая экономика
Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Мировая экономика
Энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой, заявил Сийярто
Сийярто: энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой из-за шантажа Украины