Эксперт оценил стоимость строящегося в России жилья
Эксперт оценил стоимость строящегося в России жилья
2026-02-18T17:17+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость строящегося в России жилья составляет около 25 триллионов рублей, сообщил глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Стоимость строящегося в стране жилья, а сегодня строится 116 миллионов квадратных метров по 214-ФЗ, оценивается в 25 триллионов рублей. Наверное, это самый большой потребительский рынок, который в стране сегодня существует", - сказал он на мероприятии для инвесторов. В 2024 году на приобретение жилья на первичном рынке физлица направили 4,7 триллиона рублей, в 2025-м - 5,2 триллиона, в 2026-м показатель может составить 5,2-5,7 триллиона, добавил Гольдберг.
