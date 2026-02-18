https://1prime.ru/20260218/goldberg-867619530.html

Эксперт оценил стоимость строящегося в России жилья

Эксперт оценил стоимость строящегося в России жилья - 18.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил стоимость строящегося в России жилья

Стоимость строящегося в России жилья составляет около 25 триллионов рублей, сообщил глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T17:17+0300

2026-02-18T17:17+0300

2026-02-18T17:17+0300

экономика

недвижимость

россия

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864862862_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_50f1acccf027a7de5cdefdc32dc4ba74.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость строящегося в России жилья составляет около 25 триллионов рублей, сообщил глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Стоимость строящегося в стране жилья, а сегодня строится 116 миллионов квадратных метров по 214-ФЗ, оценивается в 25 триллионов рублей. Наверное, это самый большой потребительский рынок, который в стране сегодня существует", - сказал он на мероприятии для инвесторов. В 2024 году на приобретение жилья на первичном рынке физлица направили 4,7 триллиона рублей, в 2025-м - 5,2 триллиона, в 2026-м показатель может составить 5,2-5,7 триллиона, добавил Гольдберг.

https://1prime.ru/20260217/rossiya-867586250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, дом.рф