Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России

18.02.2026

Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России

Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

2026-02-18T17:02+0300

2026-02-18T17:02+0300

2026-02-18T17:02+0300

экономика

недвижимость

финансы

дом.рф

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По его словам, в компании рассчитывают на дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки, в частности к концу 2026 года она может достигнуть 12-13%. По мере снижения ключевой ставки будет расти спрос на рыночную ипотеку, прогнозируют в "Дом.РФ". "Она заместит долю ипотеки с господдержкой. Рассчитываем, что рынок будет приходить в стадию баланса", - сказал Гольдберг. Он уточнил, что уже в этом году доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач может составить 30-40%, а к 2030 году достигнет 70%.

