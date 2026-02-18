https://1prime.ru/20260218/ipoteka-867619231.html
Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России
Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России - 18.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России
Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T17:02+0300
2026-02-18T17:02+0300
2026-02-18T17:02+0300
экономика
недвижимость
финансы
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По его словам, в компании рассчитывают на дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки, в частности к концу 2026 года она может достигнуть 12-13%. По мере снижения ключевой ставки будет расти спрос на рыночную ипотеку, прогнозируют в "Дом.РФ". "Она заместит долю ипотеки с господдержкой. Рассчитываем, что рынок будет приходить в стадию баланса", - сказал Гольдберг. Он уточнил, что уже в этом году доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач может составить 30-40%, а к 2030 году достигнет 70%.
https://1prime.ru/20260217/rossiya-867586250.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Финансы, Дом.РФ
Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России
Гольдберг: доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%