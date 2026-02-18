Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
2026-02-18T17:02+0300
2026-02-18T17:02+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По его словам, в компании рассчитывают на дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки, в частности к концу 2026 года она может достигнуть 12-13%. По мере снижения ключевой ставки будет расти спрос на рыночную ипотеку, прогнозируют в "Дом.РФ". "Она заместит долю ипотеки с господдержкой. Рассчитываем, что рынок будет приходить в стадию баланса", - сказал Гольдберг. Он уточнил, что уже в этом году доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач может составить 30-40%, а к 2030 году достигнет 70%.
недвижимость, финансы, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Финансы, Дом.РФ
17:02 18.02.2026
 
Гольдберг: доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Ипотека. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России к 2030 году достигнет 70%, заявил на мероприятии для инвесторов глава аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
По его словам, в компании рассчитывают на дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки, в частности к концу 2026 года она может достигнуть 12-13%. По мере снижения ключевой ставки будет расти спрос на рыночную ипотеку, прогнозируют в "Дом.РФ". "Она заместит долю ипотеки с господдержкой. Рассчитываем, что рынок будет приходить в стадию баланса", - сказал Гольдберг.
Он уточнил, что уже в этом году доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач может составить 30-40%, а к 2030 году достигнет 70%.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В России в январе подскочила выдачи ипотеки
17 февраля, 21:25
 
ЭкономикаНедвижимостьФинансыДом.РФ
 
 
