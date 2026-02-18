https://1prime.ru/20260218/kallas-867626802.html
"Сторожевая собака". На Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.Так автор отреагировал на заявление Каллас о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России."Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур. Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом "сторожевого пса" европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления", — говорится в материале.В тексте отмечается, что ее заявления в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность её позиции очевидной.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
