https://1prime.ru/20260218/kallas-867626802.html

"Сторожевая собака". На Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России

"Сторожевая собака". На Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России - 18.02.2026, ПРАЙМ

"Сторожевая собака". На Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России

Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T23:52+0300

2026-02-18T23:52+0300

2026-02-18T23:53+0300

общество

мировая экономика

запад

европа

эстония

кая каллас

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.Так автор отреагировал на заявление Каллас о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России."Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур. Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом "сторожевого пса" европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления", — говорится в материале.В тексте отмечается, что ее заявления в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность её позиции очевидной.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.

https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html

https://1prime.ru/20260215/kallas-867511856.html

запад

европа

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, запад, европа, эстония, кая каллас, politico, ес