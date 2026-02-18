https://1prime.ru/20260218/mvd-867621171.html

Число ДТП в России в январе сократилось

2026-02-18T18:42+0300

2026-02-18T18:42+0300

2026-02-18T18:42+0300

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ. "Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе - ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них - на 20%, раненых - на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей - на 71,8%, раненых - на 46,2%", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max. МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.

