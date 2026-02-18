Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число ДТП в России в январе сократилось - 18.02.2026, ПРАЙМ
Число ДТП в России в январе сократилось
2026-02-18T18:42+0300
2026-02-18T18:42+0300
бизнес
россия
общество
мвд
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ. "Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе - ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них - на 20%, раненых - на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей - на 71,8%, раненых - на 46,2%", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max. МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.
бизнес, россия, общество , мвд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МВД
18:42 18.02.2026
 
Число ДТП в России в январе сократилось

Число ДТП в России в январе сократилось на 14,6%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота сотрудников ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
"Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе - ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них - на 20%, раненых - на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей - на 71,8%, раненых - на 46,2%", - говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max.
МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.
