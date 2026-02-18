Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/orban-867626377.html
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева
Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T23:42+0300
2026-02-18T23:42+0300
общество
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия сталкивается с растущим давлением со стороны Киева и Брюсселя, которые прибегают к грубым и нечестным методам. У нас есть выбор: сдаться лагерю сторонников войны или стоять на своем. Нет никаких сомнений, мы будем защищать свою позицию и продолжим поддерживать мир!" — написал он.На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
https://1prime.ru/20260217/orban-867556055.html
https://1prime.ru/20260214/orban-867479075.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, ес
Общество , ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС
23:42 18.02.2026
 
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева

Орбан заявил о готовности Венгрии противостоять давлению Киева и ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Венгрия сталкивается с растущим давлением со стороны Киева и Брюсселя, которые прибегают к грубым и нечестным методам. У нас есть выбор: сдаться лагерю сторонников войны или стоять на своем. Нет никаких сомнений, мы будем защищать свою позицию и продолжим поддерживать мир!" — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с громким требованием
17 февраля, 09:18
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.

По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Орбан упрекнул ЕС в продолжении поддержки Киева
14 февраля, 16:51
 
ОбществоВЕНГРИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала