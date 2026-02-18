https://1prime.ru/20260218/orban-867626377.html
"Нет сомнений". Орбан резко ответил на выходку Киева
Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 18.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия сталкивается с растущим давлением со стороны Киева и Брюсселя, которые прибегают к грубым и нечестным методам. У нас есть выбор: сдаться лагерю сторонников войны или стоять на своем. Нет никаких сомнений, мы будем защищать свою позицию и продолжим поддерживать мир!" — написал он.На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
