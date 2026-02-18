https://1prime.ru/20260218/orban-867626655.html
"Откровенный шантаж". Орбана разозлил новый шаг Киева
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Киевский режим перешел к открытому шантажу в отношении Венгрии, решив заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Решение украинцев заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию — это откровенный политический шантаж. Они пытаются оказать на нас давление, чтобы мы поддержали их членство в ЕС и передали средства, принадлежащие венгерским семьям", — написал он.Орбан отметил, что правительство Венгрии не поддается на провокации и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения поставок.В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в качестве ответного шага приостановил экспорт дизельного топлива Киеву.Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
