"Откровенный шантаж". Орбана разозлил новый шаг Киева

Киевский режим перешел к открытому шантажу в отношении Венгрии, решив заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан | 18.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Киевский режим перешел к открытому шантажу в отношении Венгрии, решив заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Решение украинцев заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию — это откровенный политический шантаж. Они пытаются оказать на нас давление, чтобы мы поддержали их членство в ЕС и передали средства, принадлежащие венгерским семьям", — написал он.Орбан отметил, что правительство Венгрии не поддается на провокации и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения поставок.В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в качестве ответного шага приостановил экспорт дизельного топлива Киеву.Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.

2026

мировая экономика, венгрия, киев, будапешт, виктор орбан, ес, петер сийярто, роберт фицо