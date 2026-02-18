https://1prime.ru/20260218/peregovory-867618161.html

"Мир не подпишут". На Западе высказались о переговорах с Россией

"Мир не подпишут". На Западе высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Украинские власти не подпишут мирный договор будучи победителями в конфликте с Россией, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy."Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими. Причем на условиях, которые будут для них неприемлемыми, учитывая, что они сегодня говорят. В итоге конец этому конфликту положит оружие, а не дипломатия", — заявил он.По мнению Друлака, Украина уже сильно измотана, и в какой-то момент ей придется сдаться.Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.В среду Мединский заявил, что третий раунд переговоров по Украине был непростым.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

