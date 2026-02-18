https://1prime.ru/20260218/putin--867620185.html

Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев

Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев - 18.02.2026, ПРАЙМ

Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев

Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции,... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T17:42+0300

2026-02-18T17:42+0300

2026-02-18T17:42+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции, глава государства глубоко погружен в эту работу, заявил гендиректор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. На церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока ЗАЭС Лихачев отметил, что возобновление работы Запорожской АЭС возможно, как только это позволит военно-политическая обстановка, но подготовительная работа идет. "В эту работу глубоко погружен президент Российской Федерации: следит и за текущим состоянием станции регулярно, и за нашей готовностью к запуску", - сказал гендиректор.

https://1prime.ru/20260217/gosduma-867586409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом, запорожская аэс