Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев
2026-02-18T17:42+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
запорожская аэс
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции, глава государства глубоко погружен в эту работу, заявил гендиректор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. На церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока ЗАЭС Лихачев отметил, что возобновление работы Запорожской АЭС возможно, как только это позволит военно-политическая обстановка, но подготовительная работа идет. "В эту работу глубоко погружен президент Российской Федерации: следит и за текущим состоянием станции регулярно, и за нашей готовностью к запуску", - сказал гендиректор.
