Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260218/putin--867620185.html
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев - 18.02.2026, ПРАЙМ
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев
Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции,... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T17:42+0300
2026-02-18T17:42+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции, глава государства глубоко погружен в эту работу, заявил гендиректор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. На церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока ЗАЭС Лихачев отметил, что возобновление работы Запорожской АЭС возможно, как только это позволит военно-политическая обстановка, но подготовительная работа идет. "В эту работу глубоко погружен президент Российской Федерации: следит и за текущим состоянием станции регулярно, и за нашей готовностью к запуску", - сказал гендиректор.
https://1prime.ru/20260217/gosduma-867586409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом, запорожская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом, Запорожская АЭС
17:42 18.02.2026
 
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Путин регулярно следит за состоянием дел на ЗАЭС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции, глава государства глубоко погружен в эту работу, заявил гендиректор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
На церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока ЗАЭС Лихачев отметил, что возобновление работы Запорожской АЭС возможно, как только это позволит военно-политическая обстановка, но подготовительная работа идет.
"В эту работу глубоко погружен президент Российской Федерации: следит и за текущим состоянием станции регулярно, и за нашей готовностью к запуску", - сказал гендиректор.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
17 февраля, 21:37
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатомЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала