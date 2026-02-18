https://1prime.ru/20260218/putin-867621997.html

Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин

2026-02-18T19:01+0300

здоровье

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg

МОСКВА, 18 фев- ПРАЙМ. Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.

рф

2026

здоровье, россия, общество , рф, владимир путин