Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин - 18.02.2026
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин
Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T19:01+0300
2026-02-18T19:01+0300
МОСКВА, 18 фев- ПРАЙМ. Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
19:01 18.02.2026
 
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин

Путин: современные больницы значимы для поддержки семей

МОСКВА, 18 фев- ПРАЙМ. Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
В России раазрабатывают тест-системы для ранней диагностики диабета
12 февраля, 15:02
12 февраля, 15:02
 
