Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин - 18.02.2026, ПРАЙМ
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин
Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T19:01+0300
2026-02-18T19:01+0300
2026-02-18T19:01+0300
МОСКВА, 18 фев- ПРАЙМ. Современные больницы значимы для поддержки семей и повышения качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин
Путин: современные больницы значимы для поддержки семей