Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом
Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом
2026-02-18T19:02+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед. "В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа - вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
