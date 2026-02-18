Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом - 18.02.2026, ПРАЙМ
Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед. "В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа - вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
рф
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:02 18.02.2026
 
Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом

Путин назвал решение демографических задач общенациональным приоритетом России

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед.
"В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа - вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед", - сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Современные больницы значимы для поддержки семей, заявил Путин
Вчера, 19:01
 
РОССИЯ РФ Владимир Путин
 
 
