Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/putin-867623791.html
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения - 18.02.2026, ПРАЙМ
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T20:05+0300
2026-02-18T20:06+0300
россия
банки
рф
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_3978add3721a10232b6b0b19f64f2d7b.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать. "Вот, конечно, за эти годы многое сделано, и я хочу поблагодарить всех, кто работал, и напряженно работал, по реализации этих наших планов", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/20260218/rossiya-867622209.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_722d3e08bac78e726f9b092d14470bd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, рф, владимир путин, политика
РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Путин, политика
20:05 18.02.2026 (обновлено: 20:06 18.02.2026)
 
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения

Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать.
"Вот, конечно, за эти годы многое сделано, и я хочу поблагодарить всех, кто работал, и напряженно работал, по реализации этих наших планов", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников
Вчера, 19:05
 
РОССИЯБанкиРФВладимир Путинполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала