Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения
Путин поблагодарил правительство за модернизацию здравоохранения
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил кабмин за работу по модернизации первичного звена здравоохранения в РФ, отметив, что многое удалось сделать. "Вот, конечно, за эти годы многое сделано, и я хочу поблагодарить всех, кто работал, и напряженно работал, по реализации этих наших планов", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
