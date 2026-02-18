https://1prime.ru/20260218/putin-867624762.html

Путин встретился с главой МИД Кубы

Путин встретился с главой МИД Кубы - 18.02.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с главой МИД Кубы

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T20:50+0300

2026-02-18T20:50+0300

2026-02-18T21:10+0300

россия

куба

рф

москва

дмитрий песков

сергей лавров

дмитрий медведев

мид

единая россия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_3978add3721a10232b6b0b19f64f2d7b.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости. Эта встреча, как в среду отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, имеет особое значение с учетом того сложного периода, который переживает дружественная России Куба из-за энергетического кризиса на острове. Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики сейчас находится в Москве. В среду глава кубинского МИД встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также у него состоялась отдельная встреча с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее Песков отмечал, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.

куба

рф

москва

2026

россия, куба, рф, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дмитрий медведев, мид, единая россия, в мире