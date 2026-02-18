Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с главой МИД Кубы - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/putin-867624762.html
Путин встретился с главой МИД Кубы
Путин встретился с главой МИД Кубы - 18.02.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с главой МИД Кубы
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T20:50+0300
2026-02-18T21:10+0300
россия
куба
рф
москва
дмитрий песков
сергей лавров
дмитрий медведев
мид
единая россия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_3978add3721a10232b6b0b19f64f2d7b.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости. Эта встреча, как в среду отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, имеет особое значение с учетом того сложного периода, который переживает дружественная России Куба из-за энергетического кризиса на острове. Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики сейчас находится в Москве. В среду глава кубинского МИД встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также у него состоялась отдельная встреча с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее Песков отмечал, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
https://1prime.ru/20260218/zakharova-867613223.html
куба
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_722d3e08bac78e726f9b092d14470bd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, рф, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дмитрий медведев, мид, единая россия, в мире
РОССИЯ, КУБА, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, МИД, Единая Россия, В мире
20:50 18.02.2026 (обновлено: 21:10 18.02.2026)
 
Путин встретился с главой МИД Кубы

Путин встретился с главой МИД Кубы Паррильей в Кремле

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости.
Эта встреча, как в среду отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, имеет особое значение с учетом того сложного периода, который переживает дружественная России Куба из-за энергетического кризиса на острове.
Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики сейчас находится в Москве. В среду глава кубинского МИД встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также у него состоялась отдельная встреча с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее Песков отмечал, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов с Кубы
Вчера, 13:56
 
РОССИЯКУБАРФМОСКВАДмитрий ПесковСергей ЛавровДмитрий МедведевМИДЕдиная РоссияВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала