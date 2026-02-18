https://1prime.ru/20260218/putin-867624762.html
Путин встретился с главой МИД Кубы
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает корреспондент РИА Новости. Эта встреча, как в среду отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, имеет особое значение с учетом того сложного периода, который переживает дружественная России Куба из-за энергетического кризиса на острове. Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики сейчас находится в Москве. В среду глава кубинского МИД встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также у него состоялась отдельная встреча с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее Песков отмечал, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
