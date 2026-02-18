https://1prime.ru/20260218/putin-867626247.html
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин - 18.02.2026, ПРАЙМ
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T23:21+0300
2026-02-18T23:21+0300
2026-02-18T23:21+0300
россия
технологии
владимир путин
аси
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_3978add3721a10232b6b0b19f64f2d7b.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. "В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.
https://1prime.ru/20260204/asi-867186976.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_722d3e08bac78e726f9b092d14470bd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин, аси, бизнес
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин, АСИ, Бизнес
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
Путин: Российский бизнес реализует немало социальных проектов