Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/putin-867626247.html
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин - 18.02.2026, ПРАЙМ
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T23:21+0300
2026-02-18T23:21+0300
россия
технологии
владимир путин
аси
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_3978add3721a10232b6b0b19f64f2d7b.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. "В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.
https://1prime.ru/20260204/asi-867186976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622897_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_722d3e08bac78e726f9b092d14470bd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, владимир путин, аси, бизнес
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин, АСИ, Бизнес
23:21 18.02.2026
 
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин

Путин: Российский бизнес реализует немало социальных проектов

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Путин закрепил участие АСИ в разработке преобразований в экономике России
4 февраля, 18:26
 
РОССИЯТехнологииВладимир ПутинАСИБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала