Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин

2026-02-18T23:21+0300

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. "В целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.

россия, технологии, владимир путин, аси, бизнес