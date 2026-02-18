https://1prime.ru/20260218/rossiya-867622209.html
Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников
Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников - 18.02.2026
Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников
Президент РФ Владимир Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. | 18.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России. "Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
