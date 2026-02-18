https://1prime.ru/20260218/rossiya-867623355.html

На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей

За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "За пять лет на исполнение этого проекта (по модернизации первичного звена здравоохранения - ред.) направили весомые средства - 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда - это средства из федерального бюджета", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.

