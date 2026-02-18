Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей - 18.02.2026
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей - 18.02.2026, ПРАЙМ
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей
За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "За пять лет на исполнение этого проекта (по модернизации первичного звена здравоохранения - ред.) направили весомые средства - 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда - это средства из федерального бюджета", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
россия, финансы, рф, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин
19:46 18.02.2026
 
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За пять лет на исполнение этого проекта (по модернизации первичного звена здравоохранения - ред.) направили весомые средства - 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда - это средства из федерального бюджета", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников
Вчера, 19:05
 
