https://1prime.ru/20260218/rossiya-867623355.html
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей - 18.02.2026, ПРАЙМ
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей
За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T19:46+0300
2026-02-18T19:46+0300
2026-02-18T19:46+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866941168_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_68e5848ca47b56b00ea1d684791a2664.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. За пять лет на исполнение проекта по модернизации первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "За пять лет на исполнение этого проекта (по модернизации первичного звена здравоохранения - ред.) направили весомые средства - 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда - это средства из федерального бюджета", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России.
https://1prime.ru/20260218/rossiya-867622209.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866941168_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_f5797fc8eaf3860703a217d6f47526b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин
На модернизацию здравоохранения направили 586 миллиардов рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранения направили свыше 586 миллиардов рублей