https://1prime.ru/20260218/rossiya-867623619.html

"Доставил немало проблем". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад

"Доставил немало проблем". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад - 18.02.2026, ПРАЙМ

"Доставил немало проблем". СМИ рассказали, чем Россия напугала Запад

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" продолжает демонстрировать высокую эффективность и представляет значительные сложности для НАТО и Украины,... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T20:02+0300

2026-02-18T20:02+0300

2026-02-18T20:02+0300

украина

нато

the national interest

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_0:36:2688:1548_1920x0_80_0_0_7911040a9f51e382f5cb6040fd30190d.jpg

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" продолжает демонстрировать высокую эффективность и представляет значительные сложности для НАТО и Украины, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для The National Interest. "Триумф" — настоящая головная боль для НАТО. <…> Он по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставил Украине немало проблем", — говорится в статье.В публикации подчеркивается, что С-400 является интегрированной системой противовоздушной обороны, предназначенной для лишения противника воздушного превосходства на обширных территориях. Автор выделяет среди достоинств этой системы её внушительную дальность обнаружения, разнообразие ракет, а также замечательную мобильность и способность действовать как средство психологического воздействия. По его словам, С-400 эффективно защищает военные базы, критически важную инфраструктуру и другие ключевые объекты. Также обозреватель отметил, что в стратегическом контексте С-400 символизирует влияние России в области экспорта военной техники. Эта система усложняет планирование операций для западных военно-воздушных сил, заставляя их проводить более дорогие меры по нейтрализации угроз. С-400 "Триумф" представляет собой зенитную ракетную систему нового поколения, способную поражать как самолёты стратегической и тактической авиации, так и баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства воздушного нападения, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Минобороны России, дальность поражения системы "Триумф" достигает 250 километров, а её высота работы — до 27 километров. С-400 способна одновременно поражать до шести целей, двигающихся со скоростью до 4800 метров в секунду.Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов.

https://1prime.ru/20260218/zapad-867592701.html

https://1prime.ru/20260217/ukraina-867550783.html

https://1prime.ru/20260217/nato-867552866.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, the national interest, минобороны рф