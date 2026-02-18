https://1prime.ru/20260218/rossiya-867624910.html
Минцифры сообщило о последнем решении Роскомнадзора по Telegram
2026-02-18T21:27+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО. "Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео)", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры в своем канале на платформе Max. Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.
