Минцифры сообщило о последнем решении Роскомнадзора по Telegram

2026-02-18T21:27+0300

технологии

россия

рф

telegram

роскомнадзор

госдума

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО. "Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео)", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры в своем канале на платформе Max. Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.

рф

2026

