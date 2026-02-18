https://1prime.ru/20260218/rosstat-867622319.html

Инфляция в России за период с 10 по 16 февраля составила 0,12 процента

18.02.2026

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,95%, следует из данных Росстата. "За период с 10 по 16 февраля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала месяца – 100,32%, с начала года – 101,95%", - говорится в документе. Как пишет Росстат, оценка инфляции с начала года рассчитана с учетом фактической инфляции за январь 2026 года - 1,62% в месячном выражении и актуализированной структуры потребительских расходов населения для 2026 года. На плодоовощную продукцию за неделю с 10 по 16 февраля цены в среднем выросли на 0,7%. В том числе, морковь подорожала на 2,4%, картофель - на 1,1%, огурцы - на 0,9%, капуста и бананы - на 0,5%, лук и помидоры - на 0,4%, яблоки - на 0,3%, свекла - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 10 по 16 февраля подорожали: яйца - на 3,4%, баранина - 2,7%, полукопченые, варено-копченые колбасы - на 0,5%, говядина - на 0,4%, рыба и сахар - на 0,3%, ржаной и пшеничный хлеб, печенье - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания и вермишель - на 0,1%. Подешевели: молоко (ультрапастеризованное) - на 0,5%, мясо кур, сливочное масло и сметана - на 0,4%, мясные консервы для детского питания и свинина - на 0,3%, вареные колбасы, сосиски, сардельки, кефир, творог, рис и соль - на 0,2%, молоко (пастеризованное), гречка, макаронные изделия и чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 10 по 16 февраля подорожали зубные щетки и спички - на 0,4%, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетная бумага и стиральные порошки - на 0,2%, пеленки для новорожденных и туалетное мыло - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,3%, гигиенические прокладки - на 0,2%. Электропылесосы подешевели на 1,7%, смартфоны - на 0,6%, а телевизоры - на 0,5%. Цены на иностранные и отечественные легковые автомобили не изменились. Стоимость бензина выросла на 0,1%, дизельного топлива - практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь подорожал на 0,8%, левомеколь - на 0,6%, корвалол, анальгин и пенталгин - на 0,3%, римантадин - 0,2%, нафазолин, нимесулид и ренгалин - на 0,1%. Снизились цены на валидол - на 0,3%.

