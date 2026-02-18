Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в январе снизились цены производителей промышленных товаров - 18.02.2026, ПРАЙМ
В России в январе снизились цены производителей промышленных товаров
В России в январе снизились цены производителей промышленных товаров - 18.02.2026, ПРАЙМ
В России в январе снизились цены производителей промышленных товаров
Цены производителей промышленных товаров в России в январе снизились в месячном выражении на 2,5% после снижения на 1,6% декабре 2025 года, в годовом - на 5%,... | 18.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в январе снизились в месячном выражении на 2,5% после снижения на 1,6% декабре 2025 года, в годовом - на 5%, следует из данных Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в январе 2026 года, по предварительным данным, к декабрю 2025 года составил 97,5%", - говорится в документе. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в январе усилили снижение до 8,9% с 6,7% в декабре; в годовом - снизились на 29,8%. В обрабатывающих производствах снижение цен в январе в месячном выражении составило 1,4% после снижения на 0,9% месяцем ранее; в годовом - также цены снизились, на 0,6%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились в январе в месячном выражении на 0,1% после роста на 2% месяцем ранее; в годовом выражении - рост на 16,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в январе замедлился - до 0,1% с 0,6% в декабре, в годовом выражении - составил 10,2%.
19:10 18.02.2026
 
В России в январе снизились цены производителей промышленных товаров

Росстат: цены производителей промышленных товаров в России снизились на 2,5%

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в январе снизились в месячном выражении на 2,5% после снижения на 1,6% декабре 2025 года, в годовом - на 5%, следует из данных Росстата.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в январе 2026 года, по предварительным данным, к декабрю 2025 года составил 97,5%", - говорится в документе.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в январе усилили снижение до 8,9% с 6,7% в декабре; в годовом - снизились на 29,8%. В обрабатывающих производствах снижение цен в январе в месячном выражении составило 1,4% после снижения на 0,9% месяцем ранее; в годовом - также цены снизились, на 0,6%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились в январе в месячном выражении на 0,1% после роста на 2% месяцем ранее; в годовом выражении - рост на 16,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в январе замедлился - до 0,1% с 0,6% в декабре, в годовом выражении - составил 10,2%.
Заголовок открываемого материала