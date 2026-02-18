"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине

https://1prime.ru/20260218/siyyarto-867618594.html

Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 18.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе", — рассказал он на пресс-конференции.Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.

