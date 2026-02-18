https://1prime.ru/20260218/siyyarto-867618594.html
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине
Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T17:15+0300
2026-02-18T17:15+0300
2026-02-18T17:15+0300
украина
киев
роберт фицо
петер сийярто
венгрия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе", — рассказал он на пресс-конференции.Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
https://1prime.ru/20260217/siyyarto-867576099.html
https://1prime.ru/20260217/peskov-867566122.html
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_bedc40e6bbc574c99983e95f2fd61dd3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, роберт фицо, петер сийярто, венгрия, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, Роберт Фицо, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине
Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля на Украине