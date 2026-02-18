Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/siyyarto-867618594.html
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине
Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T17:15+0300
2026-02-18T17:15+0300
украина
киев
роберт фицо
петер сийярто
венгрия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе", — рассказал он на пресс-конференции.Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
https://1prime.ru/20260217/siyyarto-867576099.html
https://1prime.ru/20260217/peskov-867566122.html
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_bedc40e6bbc574c99983e95f2fd61dd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, роберт фицо, петер сийярто, венгрия, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, Роберт Фицо, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский
17:15 18.02.2026
 
"Поставки приостановлены". Сийярто сделал заявление об Украине

Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля на Украине

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе", — рассказал он на пресс-конференции.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Сийярто: Венгрия попросила Хорватию выполнить правила ЕС и пропустить нефть
17 февраля, 16:36
Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Венгрию
17 февраля, 12:45
 
УКРАИНАКиевРоберт ФицоПетер СийяртоВЕНГРИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала