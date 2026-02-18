https://1prime.ru/20260218/sovkombank-867616433.html

Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки

Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки - 18.02.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки

Интерес компаний к первичным публичным размещениям сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов произойдет только после снижения ключевой ставки,... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T17:19+0300

2026-02-18T17:19+0300

2026-02-18T17:19+0300

совкомбанк

банки

финансы

ключевая ставка

ipo

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867619743_0:64:1206:742_1920x0_80_0_0_5b393fc22abac894c8fce87099b08f82.jpg

МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Интерес компаний к первичным публичным размещениям сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов произойдет только после снижения ключевой ставки, заявил зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов на конференции "Будущее рынка акций".По его словам, интерес к IPO сохраняется, однако эмитенты сдвигают сроки выхода на вторую половину 2026 года и далее. При этом на рынке накоплена значительная база потенциальных эмитентов, которая реализуется при смягчении денежно-кредитной политики."Импульсом может стать, когда ключевая ставка упадет в однозначную зону, и эта пружина начнет разжиматься", — подчеркнул банкир.Говоря об условиях успешного размещения, Михаил Автухов указал на необходимость наличия у эмитента понятного конкурентного преимущества. Залог успешной сделки — наличие конкурентного преимущества, о котором коротко, просто и ясно можно сказать, презентовать четкий план, который будет выполнен.По мнению банкира, наибольшие шансы на успех у компаний, ориентированных на высокие технологии и инновации, нацеленных на импортозамещение и внутренний рынок. "IT, электронная коммерция, финтех, биотех и фарма, компании, пользуются спросом в текущей обстановке, — перечислил он.Он также рекомендовал эмитентам начинать путь к IPO с выхода на долговой рынок. "Компаниям я искренне рекомендую "готовить сани летом" и начинать делать первые шаги, которые приближают компанию к публичному размещению акций: приходите к нам - организаторам, мы разработаем для вас индивидуальную оптимальную и успешную стратегию", — резюмировал представитель Совкомбанка.

https://1prime.ru/20260217/sovkombank-867578005.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, банки, финансы, ключевая ставка, ipo