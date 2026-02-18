Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки - 18.02.2026
Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Интерес компаний к первичным публичным размещениям сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов произойдет только после снижения ключевой ставки, заявил зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов на конференции "Будущее рынка акций".По его словам, интерес к IPO сохраняется, однако эмитенты сдвигают сроки выхода на вторую половину 2026 года и далее. При этом на рынке накоплена значительная база потенциальных эмитентов, которая реализуется при смягчении денежно-кредитной политики."Импульсом может стать, когда ключевая ставка упадет в однозначную зону, и эта пружина начнет разжиматься", — подчеркнул банкир.Говоря об условиях успешного размещения, Михаил Автухов указал на необходимость наличия у эмитента понятного конкурентного преимущества. Залог успешной сделки — наличие конкурентного преимущества, о котором коротко, просто и ясно можно сказать, презентовать четкий план, который будет выполнен.По мнению банкира, наибольшие шансы на успех у компаний, ориентированных на высокие технологии и инновации, нацеленных на импортозамещение и внутренний рынок. "IT, электронная коммерция, финтех, биотех и фарма, компании, пользуются спросом в текущей обстановке, — перечислил он.Он также рекомендовал эмитентам начинать путь к IPO с выхода на долговой рынок. "Компаниям я искренне рекомендую "готовить сани летом" и начинать делать первые шаги, которые приближают компанию к публичному размещению акций: приходите к нам - организаторам, мы разработаем для вас индивидуальную оптимальную и успешную стратегию", — резюмировал представитель Совкомбанка.
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Интерес компаний к первичным публичным размещениям сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов произойдет только после снижения ключевой ставки, заявил зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов на конференции "Будущее рынка акций".
По его словам, интерес к IPO сохраняется, однако эмитенты сдвигают сроки выхода на вторую половину 2026 года и далее. При этом на рынке накоплена значительная база потенциальных эмитентов, которая реализуется при смягчении денежно-кредитной политики.
"Импульсом может стать, когда ключевая ставка упадет в однозначную зону, и эта пружина начнет разжиматься", — подчеркнул банкир.
Говоря об условиях успешного размещения, Михаил Автухов указал на необходимость наличия у эмитента понятного конкурентного преимущества. Залог успешной сделки — наличие конкурентного преимущества, о котором коротко, просто и ясно можно сказать, презентовать четкий план, который будет выполнен.
По мнению банкира, наибольшие шансы на успех у компаний, ориентированных на высокие технологии и инновации, нацеленных на импортозамещение и внутренний рынок. "IT, электронная коммерция, финтех, биотех и фарма, компании, пользуются спросом в текущей обстановке, — перечислил он.
Он также рекомендовал эмитентам начинать путь к IPO с выхода на долговой рынок. "Компаниям я искренне рекомендую "готовить сани летом" и начинать делать первые шаги, которые приближают компанию к публичному размещению акций: приходите к нам - организаторам, мы разработаем для вас индивидуальную оптимальную и успешную стратегию", — резюмировал представитель Совкомбанка.
 
