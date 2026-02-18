https://1prime.ru/20260218/ssha-867620825.html

Фондовые рынки США растут на внутренней статистике

Фондовые рынки США растут на внутренней статистике - 18.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые рынки США растут на внутренней статистике

Основные фондовые индексы США растут на фоне внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T18:33+0300

2026-02-18T18:33+0300

2026-02-18T18:33+0300

рынок

индексы

торги

сша

рф

nvidia

dow jones

nasdaq composite

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут на фоне внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,58% - до 49 826,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,11%, до 22 829,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 6 896,52 пункта. Ранее в среду вышла макроэкономическая статистика по США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в декабре, выросло на 6,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,404 миллиона при прогнозе в 1,33 миллиона. Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,7% в месячном выражении при прогнозе в 0,4%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Компания Meta* объявила о планирующемся многолетнем сотрудничестве в области инфраструктуры искусственного интеллекта с американским разработчиком графических процессоров Nvidia. Стоимость акций Nvidia после новостей растет на 2,36%, а бумаг Meta* - на 0,01%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620667.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, рф, nvidia, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика