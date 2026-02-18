https://1prime.ru/20260218/ssha-867620825.html
Фондовые рынки США растут на внутренней статистике
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут на фоне внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,58% - до 49 826,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,11%, до 22 829,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 6 896,52 пункта. Ранее в среду вышла макроэкономическая статистика по США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в декабре, выросло на 6,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,404 миллиона при прогнозе в 1,33 миллиона. Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 0,7% в месячном выражении при прогнозе в 0,4%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Компания Meta* объявила о планирующемся многолетнем сотрудничестве в области инфраструктуры искусственного интеллекта с американским разработчиком графических процессоров Nvidia. Стоимость акций Nvidia после новостей растет на 2,36%, а бумаг Meta* - на 0,01%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
