Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/ssha-867625472.html
Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений
Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений - 18.02.2026, ПРАЙМ
Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений
Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T22:38+0300
2026-02-18T22:38+0300
россия
сша
рф
москва
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, они мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать. Это соответствует интересам и, собственно, сулит немалую выгоду, как для нас - для нас важнее всего - так и для американцев, если они пойдут на такое взаимодействие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, мешают ли американские санкции в сторону России урегулированию по Украине.
https://1prime.ru/20260218/ukraina-867618008.html
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, москва, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, В мире
22:38 18.02.2026
 
Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений

Песков: Россия и США получат немалую выгоду от налаживания торговых отношений

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, они мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать. Это соответствует интересам и, собственно, сулит немалую выгоду, как для нас - для нас важнее всего - так и для американцев, если они пойдут на такое взаимодействие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, мешают ли американские санкции в сторону России урегулированию по Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США
Вчера, 16:59
 
РОССИЯСШАРФМОСКВАДмитрий ПесковВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала