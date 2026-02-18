https://1prime.ru/20260218/ssha-867625472.html

Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений

Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений - 18.02.2026, ПРАЙМ

Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений

Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T22:38+0300

2026-02-18T22:38+0300

2026-02-18T22:38+0300

россия

сша

рф

москва

дмитрий песков

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, они мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать. Это соответствует интересам и, собственно, сулит немалую выгоду, как для нас - для нас важнее всего - так и для американцев, если они пойдут на такое взаимодействие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, мешают ли американские санкции в сторону России урегулированию по Украине.

https://1prime.ru/20260218/ukraina-867618008.html

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, москва, дмитрий песков, в мире