Песков: Россия и США получат выгоду от налаживания торговых отношений
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Налаживание торгово-экономических отношений между РФ и США сулит немалую выгоду для Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, они мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать. Это соответствует интересам и, собственно, сулит немалую выгоду, как для нас - для нас важнее всего - так и для американцев, если они пойдут на такое взаимодействие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, мешают ли американские санкции в сторону России урегулированию по Украине.
