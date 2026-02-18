Появились новые детали по работе Telegram в зоне СВО

https://1prime.ru/20260218/svo-867624529.html
2026-02-18T21:02+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минцифры РФ разъяснило, что загрузка аудио и видео в Telegram работает в зоне СВО, так как военным нужно время для полного перехода на российский мессенджер, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "Данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры РФ в своем канале на платформе Max.
