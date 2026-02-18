https://1prime.ru/20260218/telegram-867620009.html

Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram

Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram - 18.02.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram

Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T17:27+0300

2026-02-18T17:27+0300

2026-02-18T17:27+0300

технологии

рф

максут шадаев

telegram

минцифры

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/82870/60/828706077_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_c9326b36c5fb8e7dfd857eb488fe73c5.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости. Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram "устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается. Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано. Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет. В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.

https://1prime.ru/20260218/shadaev-867615713.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, максут шадаев, telegram, минцифры, роскомнадзор