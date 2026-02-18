Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram - 18.02.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram
Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости.
2026-02-18T17:27+0300
2026-02-18T17:27+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости. Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram "устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается. Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано. Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет. В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
технологии, рф, максут шадаев, telegram, минцифры, роскомнадзор
Технологии, РФ, Максут Шадаев, Telegram, Минцифры, Роскомнадзор
Россияне пожаловались на сбои в работе чатов Telegram

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости.
Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram "устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается.
Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано.
Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет.
В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО, заявили в Минцифры
Заголовок открываемого материала